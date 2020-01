The Witcher : un film d'animation sur Netflix, son héros enfin connu (et c'est pas Geralt)

Plus de détails sur ce film

En plus d'une saison 2 sur Netflix, la série The Witcher aura bientôt le droit à un autre projet très spécial. Il y a quelques semaines, la plateforme de SVOD annonçait ceci : "Les rumeurs sont vraies, une nouvelle histoire de The Wither est en chantier. Il s'agira d'un film d'animation intitulé "The Witcher : le cauchemar du loup". Il nous ramènera face à une nouvelle menace sur le Continent".

Et d'après les premières révélations faites par Netflix - repérées par Cinemablend, ce film devrait faire le bonheur des fans de la saga littéraire. La raison ? Il mettra en scène un autre personnage culte des livres de Andrzej Sapkowski : "The Witcher : le cauchemar du loup suivra le Sorceleur Vesemir, qui n'était autre que le mentor de Geralt durant sa formation. (....) Cette aventure débutera quand Vesemir fera face à un Droit de surprise clamé par un certain Deglan [inconnu des livres, ndlr]."

Un choix intrigant

A l'heure actuelle, on ne sait pas encore quel sera le sujet de ce Droit de surprise. Sera-t-il lié à la créature du titre ? Aura-t-il un impact sur l'avenir de Geralt ? Seule certitude, l'intérêt d'un tel projet est réel. En plus de nous permettre d'explorer un peu plus la mythologie de cet univers - chose également promise pour la suite de la série, ce film pourrait servir d'introduction à un personnage que l'on pourrait ensuite retrouver dans la saison 2 ou 3. Souvenez-vous, Lauren Schmidt Hissrich - la créatrice, a récemment ouvert la porte à l'apparition de Mark Hamill dans le rôle de ce fameux Vesemir.

Attention, rien ne dit que ce film d'animation sera réellement lié à la série, mais une telle idée de transmedia serait particulièrement cool et nous permettrait d'attendre plus sagement la suite entre chaque saison...