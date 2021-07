The Witcher saison 2 : gros danger pour Cirilla et Geralt, Yennefer de retour dans la bande-annonce

The Witcher saison 2 à Noël

C'était le 20 décembre 2019 que Netflix mettait en ligne la saison 1 de The Witcher. Autant dire que l'attente pour la saison 2 commence à être très (très) longue. Et malheureusement, il va falloir patienter encore un petit peu avant de pouvoir ENFIN découvrir les nouveaux épisodes.

La raison ? La plateforme vient d'officialiser la nouvelle, la suite des aventures de Geralt version Henry Cavill est désormais fixée au 17 décembre 2021. Oui, une date de sortie encore lointaine (même si ça sera parfait pour fêter Noël), mais rassurez-vous, cette attente devrait être magnifiquement récompensée.

Une bande-annonce épique

Afin de calmer la frustration des fans, Netflix a dans le même temps dévoilé la toute première bande-annonce de cette saison 2 (voir dans notre diaporama). Et le moins que l'on puisse dire en découvrant ces images, c'est que The Witcher passera clairement à un niveau supérieur cette année.

Ainsi, on peut s'attendre à une photographie et des décors nettement plus poussés et travaillés (l'image est sublime dans cette vidéo), à une réalisation toujours plus dynamique et inventive (on est déjà fan des séquences d'entraînement de Geralt), à une chronologie enfin lisible, et surtout, à une histoire qui prendra une plus grande ampleur.

Cirilla en danger, Yennefer de retour

Tandis que les terribles monstres seront toujours présents sur le chemin d'Henry Cavill, ce qui nous laisse espérer quelques affrontements épiques, c'est bien la Princesse Cirilla (Freya Allan) qui devrait être la vraie star de cette suite. Et ce n'est pas le synopsis qui nous fera penser le contraire, "Geralt décide d'amener Cirilla vers le lieu le plus sûr qu'il connaisse : sa maison d'enfance, la forteresse de Kaer Morhen. Et alors que les Rois du Continent, les elfes, les humains et les démons se battront pour avoir la suprématie au-delà des murs, Geralt devra tout faire pour protéger la fille de quelque chose de bien plus dangereux encore : les mystérieux pouvoirs qu'elle possède en elle".

On peut le découvrir dans le trailer, la gestion de Cirilla s'annonce effectivement capitale pour sa survie et celle de tout le Continent tant la jeune femme semble capable du meilleur, comme du pire, "Parfois je me sens submergée par la peur. J'ai l'impression que je pourrais réduire le monde en cendre". Prometteur mais inquiétant.

Enfin, tandis que cette bande-annonce nous laisse également espérer des séquences de combat spectaculaires et des trahisons / relations sous tension, cette saison 2 sera surtout celle des bonnes surprises. Laissée pour morte lors du final de la saison 1, l'excellente Yennefer (Anya Chalotra) sera finalement de retour dans l'intrigue. De quoi permettre à Geralt d'enfin sourire et d'arrêter de râler ? A suivre.