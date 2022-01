La Chronique des Bridgerton saison 2 : cette théorie sur Eloise est (sûrement) fausse et on t'explique pourquoi

Encore un peu de patience, la saison 2 de La Chronique des Bridgerton arrive bientôt sur Netflix. Comme dans le second livre de la saga de Julia Quinn (disponible aux éditions J'ai lu en France), l'action va être cette fois centrée sur la quête amoureuse d'Anthony (Jonathan Bailey), l'aîné des Bridgerton. Même si, chaque saison, un couple se retrouve mis en avant, la série tease aussi ce qui attend les personnages dans la suite et fait des clins d'oeils aux livres. Et même si la série n'est pas copiée-collée sur la saga littéraire, cette nouvelle théorie sur Eloise est quand même tirée par les cheveux.

Eloise est-elle enceinte dans la saison 2 de La Chronique des Bridgerton ?

Il y a quelques jours, Netflix a dévoilé de nouvelles photos de la saison 2 de La Chronique des Bridgerton qui en dévoilaient un peu plus sur les nouveaux personnages et nous apprenaient des choses sur la suite. Parmi les images ? On pouvait voir Kate (Simone Ashley) et Anthony, découvrir Newton, le corgi des Sharma, ou encore retrouver Penelope (Nicola Coughlan) et Eloise (Claudia Jessie). Et c'est cette photo qui a intrigué certains sur les réseaux. Pourquoi ? Sur l'image prise de profil, on peut voir la soeur de Daphné les mains sur le haut du ventre avec ce qui semble être un baby bump :