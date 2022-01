La Chronique des Bridgerton saison 2 : Kate et Anthony collés serrés sur de nouvelles photos

Enorme succès sur Netflix après sa sortie le 25 décembre 2020, La Chronique des Bridgerton a battu des records (avant d'être battue par Squid Game). Résultat ? Netflix a déjà commandé quatre saisons de la série adaptée des romans de Julia Quinn. Après Daphné et Simon, ce sont Anthony et Kate qui vont être au centre de l'action.

Le duo Anthony/Kate et les Sharma se dévoilent

A la fin de la saison 1 de La Chronique des Bridgerton, Anthony (Jonathan Bailey) a décidé de se marier mais pas par amour. Le coeur brisé par Siena (Sabrina Bartlett), il veut trouver sa vicomtesse et, enfin, mettre ses habitudes de libertin derrière lui. Une mission qui sera en fait plus compliquée que prévu. S'il va jeter son dévolu sur Edwina Sharma (Charithra Chandran), le "diamant" de la saison, sa soeur Kate (Simone Ashley) ne va pas voir d'un bon oeil la vision qu'Anthony se fait de sa future femme. La première scène de la saison 2, dévoilée en septembre dernier, montrait déjà des tensions entre eux.

Mais les acteurs l'ont aussi promis, ce sera électrique - et très sexy - entre les deux héros. Une certaine tension que l'on peut découvrir en images. Ce mercredi 19 janvier, à moins de deux mois de la sortie, Netflix a dévoilé de nouvelles images de la saison 2 de La Chronique des Bridgerton. On peut y voir Anthony et Kate dansant lors d'un bal, découvrir les soeurs Sharma et l'adorable chien de Kate, Newton, ou encore voir Anthony en pleine séance d'escrime avec ses frères.