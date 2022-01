La Chronique des Bridgerton saison 2 : Marina de retour ? On a enfin la réponse

Dans la saison 2 de La Chronique des Bridgerton, c'est un nouveau couple qui va être sur le devant de la scène. Après Daphné et Simon, les épisodes vont se concentrer sur la quête amoureuse d'Anthony Bridgerton. Plusieurs nouveaux acteurs vont donc rejoindre le casting pour l'occasion. Le destin de certains personnages était aussi laissé en suspens à la fin de la saison 1. On sait par exemple que Siena Rosso (Sabrina Bartlett), la maîtresse de l'aîné des Bridgerton, ne devrait pas revenir. Mais qu'en est-il pour Marina ?

Marina de retour dans la saison 2 de La Chronique des Bridgerton ?

A la fin de la saison 1 de La Chronique des Bridgerton, Marina quittait Londres pour épouser Philip Crane, le frère de George de qui elle est enceinte et qui est mort à la guerre. On pouvait donc se demander si la jeune femme serait de retour ou non dans la suite, sachant en plus qu'elle n'est que mentionnée dans les romans. Et bien la réponse semble être... oui !

Sur Instagram, Ruby Barker, qui l'interprète, a posté une vidéo de ses meilleurs moments en 2021. Et on peut y voir une photo prise sur le tournage de la saison 2. L'actrice s'est photographiée avec le nom de son personnage, Lady Crane, dans sa loge. Une image qui semble donc confirmer que Marina sera toujours bien présente dans la série, même si elle ne devrait faire qu'une petite apparition.