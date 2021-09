La Chronique des Bridgerton saison 2 : Siena Rosso de retour ? Sabrina Bartlett répond

Dans la saison 1 de La Chronique des Bridgerton, Anthony (Jonathan Bailey) était déchiré entre ses sentiments et son devoir. L'aîné de la fratrie devenu vicomte suite à la mort prématurée de son père avait une histoire avec la cantatrice Siena Rosso (Sabrina Bartlett). Mais dans le final, cette dernière lui brisait le coeur, lui faisant comprendre qu'elle ne pouvait pas être avec lui. C'est suite à cette déception amoureuse qu'Anthony confiait à Daphné (Phoebe Dynevor) et Simon (Regé-Jean Page) être prêt à se marier mais sans tomber amoureux.

Et justement, c'est dans la saison 2 que l'aîné de la famille Bridgerton va tenter de se caser. L'action reprendra environ un an après la fin de la saison 1 et de nouveaux personnages vont venir bouleverser les plans d'Anthony, à savoir la famille Sharma (Sheffield dans les romans). Mais Siena viendra-t-elle compliquer les histoires de coeur du vicomte ?

Siena Rosso de retour dans la série ?

Alors que le tournage est en cours, Sabrina Bartlett a évoqué un possible retour dans La Chronique des Bridgerton dans une interview. L'actrice laisse entendre qu'elle ne sera pas au programme de la saison 2 de la série... mais qu'elle pourrait apparaître par la suite. Évoquant un retour dans le show de Netflix, la star qui a aussi confié être restée très amie avec Jonathan Bailey a déclaré qu'elle ne serait "peut être pas dans la saison 2 mais potentiellement dans la saison 3." On n'a donc peut être pas définitivement fini d'entendre parler de Siena !

Siena est-elle dans le 2e livre de la saga Bridgerton ?

Dans la saga littéraire des Bridgerton écrite par Julia Quinn, Siena Rosso n'existe pas. Mais un personnage similaire fait une courte apparition dans le 2e roman : Maria Rosso. Elle est aussi cantatrice et une ex-conquête d'Anthony.

Attention, la suite contient des spoilers sur le livre et donc potentiellement sur la série.

Ce dernier croise sa route lors d'une soirée organisée chez les Bridgerton et se laisse séduire par Maria... sans savoir que Kate (qui sera jouée par Simone Ashley dans la série) se cache sous son bureau. Une scène qui marque ensuite le premier vrai rapprochement entre Anthony et Kate puisqu'après le départ de Maria, Anthony embrasse Kate pour la première fois.

Une scène qui pourrait donc être différente dans la série si Siena ne fait pas son retour. A en croire les photos de tournage, plusieurs scènes auraient été inventées pour la série. Une autre ancienne conquête d'Anthony va-t-elle débarquer ? Ou bien les scénaristes ont-ils décidé de zapper cette scène pourtant importante dans le roman ? En attendant de le savoir, découvrez tout ce que l'on sait déjà sur la saison 2 de La Chronique des Bridgerton.