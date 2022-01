La Chronique des Bridgerton saison 2 : 8 choses qu'on a apprises grâce aux photos

Exit Daphné et Simon. Comme dans la saga littéraire de Julia Quinn, la saison 2 de La Chronique des Bridgerton va s'intéresser à un nouveau couple, et pas seulement parce que Regé-Jean Page a décidé de quitter la série. Mais alors, qu'est-ce-qui nous attend dans la suite ?

Voici le résumé officiel dévoilé par Netflix : "Guidé par son devoir d'honorer sa famille, la recherche d'Anthony pour trouver une débutante qui rassemble ses standards impossibles semble vouée à l'échec jusqu'à ce que Kate et sa jeune soeur Edwina Sharma arrivent d'Inde. Quand Anthony commence à courtiser Edwina, Kate découvre la vraie nature de ses intentions - un mariage d'amour n'est pas bien haut sur la liste de ses priorités - et décide de faire tout en son pouvoir pour stopper cette union. Mais se faisant, les disputes entre Kate et Anthony ne font que les rapprocher, compliquant les choses des deux côtés. De l'autre côté de Grosvesnor Square, les Featherington doivent accueillir leur nouvel héritier tandis que Penelope continue de naviguer la société en cachant son plus grand secret à ceux dont elle est la plus proche." En plus du synopsis, la plateforme a aussi dévoilé de nouvelles photos qui nous donnent des idées.

Kate, une prétendante qui n'a pas froid aux yeux

Kate (Simone Ashley), l'héroïne principale de cette saison 2, ne semble pas avoir beaucoup de points communs avec Daphné (Phoebe Dynevor). Là où la jeune Bridgerton était une débutante en apparence "parfaite" et innocente, on peut voir que Kate n'aura pas peur de s'imposer. La première scène dévoilée il y a quelques mois indiquait déjà que Kate n'hésitera pas à dire ses quatre vérités à Anthony. L'une des nouvelles images la montre aussi... avec un fusil de chasse ! On est loin des broderies et du piano. Kate sera donc certainement plus indépendante et moins "formatée" par la société.