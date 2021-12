La Chronique des Bridgerton saison 2 : une actrice sur le départ ? Elle répond aux rumeurs

Plus que quelques mois de patience : la saison 2 de La Chronique des Bridgerton a enfin une date de sortie. C'est le jour de Noël que Netflix a dévoilé que les nouveaux épisodes arriveront le 25 mars 2022 soit dans moins de trois mois. On le sait, la suite (comme le deuxième roman de la saga écrite par Julia Quinn) ne sera plus centrée sur Daphné (Phoebe Dynevor) mais sur Anthony, son frère aîné joué par Jonathan Bailey. Puisque le Duc de Hastings ne sera plus présent, certains craignent le départ d'autres personnages comme Daphné ou Lady Danbury. Adjoa Andoh vient de réagir.

Lady Danbury sera toujours là, même sans le Duc

Dans la saison 1 de Bridgerton, Lady Danbury était un peu la mentor de Simon, celle qui l'a élevé et n'hésitait à le remettre à sa place quand il fallait. Un rôle tenu par Adjoa Andoh que vous avez aussi pu voir dans la saison 2 de The Witcher, dans le rôle de Nenneke. L'actrice l'affirme, elle sera bien de retour pour la suite de la série, malgré le départ de Regé-Jean Page. Dans une interview donnée à Digital Spy, elle a rappelé que Lady Danbury était bien présente à Londres au début de la série, alors que le Duc était à l'étranger. "Lady Danbury a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de gens qu'elle aime et souhaite défier et soutenir. On va voir ça dans la suite. Il y a beaucoup de choses qui occupent Lady Danbury, avec ou sans le Duc" a rassuré l'actrice.

Si on en croit les premières photos de la saison 2 de La Chronique des Bridgerton, il se pourrait que Lady Danbury prenne la famille Sharma sous son aile. Composée de Mary (Shelley Conn), Kate (Simone Ashley) et Edwina (Charithra Chandran), les Sharma seront les nouveaux visages de la société au début de la deuxième saison. Une famille qui va taper dans l'oeil d'Anthony Bridgerton, décidé à se marier. La première scène dévoilée en septembre montrait d'ailleurs un premier aperçu des tensions entre le vicomte et l'aînée, Kate.