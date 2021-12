La Chronique des Bridgerton saison 2 : la date de sortie annoncée, rendez-vous le...

La première scène de la saison 2 de La Chronique des Bridgerton : la date de sortie enfin fixée sur Netflix

Joyeux Noël de la part de l'équipe de PRBK... et de La Chronique des Bridgerton ! Pour fêter les un an de la mise en ligne de la saison 1 sur Netflix, la plateforme a annoncé une bonne nouvelle : la date de sortie de la saison 2. La suite de la série, basée sur le deuxième roman de la saga écrite par Julia Quinn sera centrée sur Anthony et Kate, nouvelle héroïne féminine.

Lady Whistledown est bien renseigne : la saison 2 de La Chronique des Bridgerton sera dispo le 25 mars 2022 ! pic.twitter.com/FOVRC9vTKY — Netflix France (@NetflixFR) December 25, 2021