La Chronique des Bridgerton saison 2 : 8 détails cachés dans la bande-annonce

3. Les gardes de la Reine au mariage

Autre indice qui pointe vers de possibles fiançailles - et même un mariage - entre Edwina et Anthony ? Cette courte scène à 2m14 dans la vidéo : on peut voir Anthony attendre sa future femme près de l'autel. Le mariage d'Anthony et Kate ? Pas si sûr. Car même si la scène est furtive, les plus observateurs ont remarqué que les gardes de la reine sont postés tout autour l'église. Hors, dans le premier teaser, on voyait bien que la Reine semblait valider le duo Anthony/Edwina, ce qui semble aussi le cas dans la photo à voir ci-dessus.

SPOILERS Et de plus, si on suit l'intrigue du livre, Anthony et Kate devraient se marier pour éviter un scandale (on vous en parle plus bas) - et donc avec peu de personnes présentes, comme ce fut le cas pour Daphné et Simon. Bref, on est un peu paumés.