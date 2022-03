La Chronique des Bridgerton saison 2 : triangle amoureux interdit et sexy pour Anthony dans la bande-annonce

"Que se passe-t-il lorsque le devoir se retrouve en conflit avec les véritables aspirations du coeur ? Surgit alors le risque d'un énorme scandale". Le message de la bande-annonce de la saison 2 de La Chronique des Bridgerton est clair : si vous pensiez que la suite de la série emblématique de Netflix allait être plus reposante pour ses personnages, vous vous trompiez.

Triangle amoureux interdit pour Anthony

Dans ces nouveaux épisodes, c'est le vicomte Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) qui se retrouvera au centre de l'intrigue. Prêt à tout pour se marier, celui-ci va alors se voir proposer Edwina Sharma (Charithra Chandran) comme épouse. Une proposition qu'il va accepter sans vraiment réfléchir, "C'est uniquement par affection pour ma famille que je me cherche une fiancé avec ma tête et pas avec mon... coeur", mais qui va bouleverser sa vie d'une façon inimaginable.

Et pour cause, là où Edwina Sharma se révèlera plus heureuse et fière que jamais à l'idée de se marier au frère de Daphne (Phoebe Dynevor), le jeune homme va progressivement et dangereusement tomber amoureux de Kate Sharma (Simone Ashley), sa soeur aînée, "Mon honneur ne tient plus qu'à un fil qui devient de plus en plus fragile à chaque instant que je passe en votre présence".

Un concept ultra cliché et déjà vu dans n'importe quel téléfilm niais de Noël ? Absolument. Malgré tout, comme le dévoilent ces premières images, cela n'empêchera pas la série de nous offrir des séquences aussi intenses que sexy, et de nous faire vibrer comme jamais à travers un triangle amoureux interdit et donc jouissif ! Ca sent le drama à plein nez...

Penelope en danger ?

A noter que la vidéo nous permet également de découvrir les premiers pas du bébé de Daphne Bridgerton et Simon Basset (de quoi compenser l'absence de Regé-Jean Page), mais également de constater que Lady Whistledown aka Penelope Featherington (Nicola Coughlan) sera la cible d'un petit complot cette année, la faute à ses écrits, "Nous devrons prendre au piège la scribouillarde". De quoi nous promettre là aussi quelques moments passionnants.