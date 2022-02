La Chronique des Bridgerton saison 2 : Jonathan Bailey tease un Anthony "brisé" dans la suite

Dans la saison 1 de La Chronique des Bridgerton, Anthony n'a pas toujours fait l'unanimité chez les fans de la série. Jonathan Bailey n'avait pas hésité à défendre son personnage qui représente, selon lui, une certaine forme de toxicité masculine. Après avoir voulu forcer sa soeur Daphné (Phoebe Dynevor) à épouser un homme peu convenable et s'être battu en duel avec Simon (Regé-Jean Page), l'aîné des Bridgerton n'a pas eu droit à son happy-end : sa maîtresse Siena (Sabrina Bartlett) l'a quitté. Dans sa dernière scène, il annonçait à Daphné et Simon vouloir se marier... sans trouver l'amour. Une décision qui va peser très lourd sur le moral de notre héros dans la saison 2 de la série de Netflix.

Anthony, un personnage profondément triste

Dans la saison 2 de La Chronique des Bridgerton dont vous pouvez découvrir des photos officielles, Anthony sera toujours déterminé à se marier et sa vie va être bouleversée suite à l'arrivée de la famille Sharma. Si les acteurs ont déjà teasé une potentielle intrigue différente des livres, Jonathan Bailey a aussi récemment confié à Entertainment Weekly que son personnage ne sera pas en très grande forme. "Ce sera lui à un moment où il est fatigué, éreinté" confie l'acteur.

Pourquoi ? On le sait, Anthony a dû devenir vicomte et a succédé à son père très jeune et porte le poids de sa famille. "L'évolution d'Anthony lui a été volée par le deuil (...) Il a dû être presque un mari pour sa mère et un père de substitution pour ses frères et soeurs. En tant qu'acteur, je me suis senti isolé durant certaines scènes avec la famille. On sent qu'il n'y a pas d'espace pour Anthony. (...) Il sent que tout le monde est plus libre que lui" explique l'acteur. La série va expliquer ce sentiment, notamment à travers des scènes de flashbacks sur le père des Bridgerton.

"Il va devoir être brisé pour se recontruire"

Avant de pouvoir trouver l'amour et de vivre heureux, Anthony va devoir être "brisé", assure Jonathan Bailey. Et pour aller mieux et sortir de ce cercle vicieux, le personnage pourra compter sur Kate Sharma (Simone Ashley). "Il va devoir être brisé pour se reconstruire. Kate l'attaque sur absolument tout et a un avis sur ce que les hommes devraient être ou pas. Anthony devient une figure pour les valeurs et idées de la société et de ce privilège mais à travers Kate, on voit ce qu'est un comportement toxique" a expliqué l'acteur qui ajoute : "Il va falloir une chose complètement différente pour qu'Anthony se débarrasse de cette hyper-masculinité."

"Kate est en dehors des règles, en dehors de la société. Elle a beaucoup d'avis et ça l'intrigue. Il n'a jamais vu une femme monter à cheval de cette façon. Elle arrive et va éclipser toutes les autres débutantes de Londres. (...) Il y aura une chose indéfinissable et très humaine qui va les rapprocher" conclut-il.