La Chronique des Bridgerton saison 2 : un gros changement par rapport au livre ? Les fans inquiets

Pour adapter un roman à l'écran, que ce soit en film ou en série, les scénaristes doivent souvent changer quelques éléments de l'intrigue. C'était déjà le cas dans la saison 1 de La Chronique des Bridgerton (découvrez les différences principales entre le livre et la série) : plusieurs personnages ont été inventés pour le show et certains éléments de l'histoire de Daphné (Phoebe Dynevor) et Simon (Regé-Jean Page) ont été modifiés. Alors que la saison 2 de la série arrive bientôt, les fans des romans craignent de nouveaux changements.

Il faut dire que le couple des nouveaux épisodes - Anthony (Jonathan Bailey) et Kate (Simone Ashley) - est l'un des plus appréciés des lecteurs de la saga de Julia Quinn. La saison 2 de la série est donc à la fois attendue et redoutée. Et encore plus depuis une nouvelle interview. La semaine dernière, Entertainment Weekly a dévoilé sa couverture avec les acteurs de la série et a publié plusieurs photos et articles dans lesquels les stars du show teasent la suite.

Un triangle amoureux plus présent, contrairement au livre ?

Dans l'un des articles, Jonathan Bailey, Simone Ashley et Charithra Chandran qui joue Edwina, ont évoqué le triangle amoureux autour de leurs trois personnages. Au début de la saison 2, Anthony qui a décidé de se marier (mais sans tomber amoureux) va jeter son dévolu sur la jeune Edwina, une chose que n'appréciera pas sa soeur aînée, Kate. S'en suivront des tensions entre Anthony et Kate qui vont, petit à petit, se rapprocher. Dans leur interview, les acteurs ont clairement évoqué ce triangle amoureux, l'interprète d'Anthony précisant que Kate et Edwina représentent la vision de l'amour d'Anthony : "L'une est la tête, l'autre est le coeur" a précisé l'acteur.

Oui mais voilà, dans la suite de cette interview publiée le week-end dernier, l'interprète d'Edwina a laissé entendre que ce triangle amoureux aura une grande importance dans la série, ce qui n'est pas le cas dans les romans. "Edwina et Anthony ont une relation réelle et sincère. Ils sont liés et on peut voir clairement qu'ils sont faits l'un pour l'autre" a par exemple confié l'interprète d'Edwina qui ajoute que les nombreux points communs des personnages vont les rapprocher : "Anthony et Edwina ont tous les deux été élevés pour remplir un rôle. Dans son cas à elle, c'est d'être la femme parfaite. Dans son cas à lui, c'est d'être vicomte. Et c'est une chose qui les lie l'un à l'autre, ils se comprennent d'une façon unique. Edwina tombe vraiment amoureuse du vicomte. C'est un amour naïf mais ses sentiments sont sincères".

Pourquoi ça inquiète les fans ?

Des déclarations qui ont jeté un froid chez les fans des livres et du couple Anthony/Kate. Pourquoi ? Dans le livre de Julia Quinn, Edwina ne ressent pas de sentiments amoureux pour Anthony, elle qui veut avant tout se marier par amour et non par intérêt. Dans le roman, Anthony souhaite bien la courtiser mais n'a pas non plus de sentiments pour elle. Les interactions entre Anthony et Edwina sont même plutôt rares dans le livre.

Après cette interview, les fans de la saga littéraire craignent donc que la version série n'ait trop axé l'action sur ce triangle amoureux, plutôt que sur la dynamique entre Kate et Anthony. Sur les réseaux, plusieurs ont expliqué être inquiets face à ces déclarations. Des critiques qui sont même revenues aux oreilles de Charithra Chandran. Retweetant l'article en question, l'actrice a réagi en tweetant : "J'ai dit ce que j'ai dit". Une façon d'assumer ses propos, ce qui ne va pas rassurer tout le monde...