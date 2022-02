La Chronique des Bridgerton saison 2 : les acteurs teasent la suite en 6 citations

Comme le montrait la toute première scène de la saison 2, Kate et Anthony ne vont d'abord pas vraiment s'entendre. Et ces tensions vont monter et monter au fil des épisodes. "Ils ne peuvent pas projeter cette perception qu'ils ont d'eux-mêmes face à l'autre. Ils sont comme nus l'un devant l'autre." précise Jonathan Bailey.

Comme un roc