La Chronique des Bridgerton saison 2 : Penelope et Colin en couple ? Nicola Coughlan tease la suite

Après l'histoire de Simon et Daphné et pour coller aux romans de Julia Quinn, c'est Anthony (Jonathan Bailey) qui se retrouvera au coeur des épisodes de la saison 2 de La Chronique des Bridgerton. Les nouvelles photos publiées par Netflix dévoilait un aperçu de sa prétendante, Kate Sharma (Simone Ashley). Mais certains se demandent aussi si Penelope (Nicola Coughlan) va se rapprocher de Colin (Luke Newton).

Dans la saison 1, on comprenait que Pen avait un crush sur le frère de sa meilleure amie Eloise (Claudia Jessie). Avec une chronique de Lady Whistledown, elle empêchait même Colin d'épouser Marina (Ruby Barker), qui lui avait caché sa grossesse. Un possible rapprochement amoureux semble bien être au programme... même s'il n'aura certainement pas lieu de tout de suite ! On vous explique.

Nicola Coughlan tease un rapprochement pour Penelope et Colin

Penelope et Colin en couple, certains fans de La Chronique des Bridgerton en rêvent déjà... et d'autres le redoutent. C'est un peu le cas de Nicola Coughlan. L'actrice irlandaise qui s'est confiée sur les côtés négatifs de la célébrité a aussi teasé un futur rapprochement à l'écran avec Luke Newton. "Oui, ça va arriver ! Au départ, on en rigolait (...) Aujourd'hui, ce n'est plus drôle ! Tout le monde me dit : 'Tu vas devoir embrasser Luke ! Sur la bouche !" a-t-elle expliqué à Elle.

Des déclarations qui ne veulent pourtant pas dire que Colin et Penelope vont se rapprocher dans la saison 2. Nicola Coughlan fait certainement tout simplement référence à la future saison 4 qui, si on suit les romans, sera centrée sur Colin. La Chronique des Bridgerton est déjà renouvelée jusqu'à la quatrième saison.

L'histoire de Penelope et Colin selon les romans

Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur les romans, et donc potentiellement sur la série.