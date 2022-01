La Chronique des Bridgerton : une nouvelle vie difficile pour Nicola Coughlan à cause du succès et des fans

Jouer dans une série à succès sur Netflix, ce n'est pas toujours facile. Il y a quelques semaines, Jung Ho-yeon - l'interprète de Kang Sae-byeok (n° 067) dans Squid Game, confessait que le carton de la série l'avait totalement bouleversée et provoqué en elle une source de stress inattendue. Aujourd'hui, c'est au tour de Nicola Coughlan (La Chronique des Bridgerton) de se confier sur les revers d'une telle réussite.

Nicola Coughlan face au poids du succès

Au détour d'une interview accordée au magazine Elle, l'interprète de Penelope Featherington n'a pas caché que le succès n'était pas toujours une partie de plaisir. "Etre connue, c'est comme être un chien dans le métro ! C'est exactement la même énergie, a-t-elle admis. Quand vous êtes dans le wagon [du succès], tout le monde vous regarde".

Or, elle l'a précisé, cette situation n'est jamais évidente à vivre et appréhender au quotidien, "Certaines personnes vont vous sourire, alors que d'autres vont être effrayées par vous et ne pas vouloir vous approcher. Et puis enfin, il y en a qui vont tenter de vous toucher sans vous demander la permission".

Une vie différente depuis qu'elle est connue

On vous rassure, la comédienne ne vit pas un cauchemar à cause de la série de Netflix, "Je peux toujours faire des choses", mais elle l'a déploré, "C'est différent maintenant". De quelle façon ? "Je suis allée dans un pub récemment avec une amie et j'avais l'impression d'être un animal au zoo".

Selon Nicola Coughlan, il n'est plus possible pour elle d'avoir un quotidien normal sans se sentir différente des autres, "Les gens sont toujours là à vous regarder et épier. Je me souviens d'une fois, quand j'ai sorti ma gouttière, une personne était en face de moi et me fixait du regard, ce qui était vraiment bizarre".

Néanmoins, consciente que ses propos pourraient étonner plus d'une personne et provoquer quelques critiques, l'actrice a tenu à l'assurer, elle reste heureuse de sa situation. Si elle doit effectivement faire face à quelques moments gênants par instant, elle a tout de même la chance d'avoir une fan-base respectueuse la plupart du temps, "Honnêtement, la plupart des gens sont vraiment très adorables".

Actrice ? Un métier incroyable mais compliqué

A noter que Nicola Coughlan s'est également confiée sur un autre problème lié à son métier : l'isolement. Alors que de nombreuses personnes rêvent de devenir des stars, la comédienne a rappelé qu'une telle situation n'était pas sans conséquences pour ses relations avec ses proches.

"Dès que quelqu'un me dit vouloir intégrer cette industrie, je lui dis d'être certain de le vouloir à 100%. Car si ce n'est pas le cas, il serait fou de le faire, complètement fou, a-t-elle révélé. J'ai quasiment pas vu ma famille l'an passé à cause du tournage. Il y a énormément de sacrifices qui sont à faire. Durant ma vingtaine, je n'ai jamais pris de vacances, j'étais toujours fauchée".

Un message rare mais important pour l'actrice. "Je ne veux surtout pas vendre aux gens un idéal en leur disant que tout est magnifique et fun, a martelé Nicola Coughlan. Ca demande un travail très important. Mais ça reste incroyable et je ne pourrais rien faire d'autre".

Ouf, il y a quand même du positif, on a eu peur.