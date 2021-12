Jung Ho-yeon (Squid Game) : perte de poids inquiétante à cause du succès de la série, l'actrice se confie

Jung Ho-yeon amaigrie, ses fans inquiets

2021 n'est pas encore tout à fait terminée, mais il ne fait déjà aucun doute que la série qui a marqué l'année n'est autre que Squid Game. Cette fiction Sud Coréenne a en effet déchaîné les passions et décroché tous les records sur Netflix. Un incroyable succès qui fait aujourd'hui le bonheur de son créateur, Hwang Dong-hyeok, qui prépare déjà une saison 2, mais qui n'est pas sans conséquences pour ses acteurs.

Comme on peut le découvrir depuis quelques semaines maintenant, Jung Ho-yeon - l'incontournable interprète de Kang Sae-byeok (no 067), a perdu énormément de poids suite à la mise en ligne de la série. Le résultat d'une préparation intensive pour un rôle ? Non, il s'agit en réalité d'un effet secondaire inattendu lié à l'attention qu'on lui porte désormais.

Elle révèle la raison de sa perte de poids

Rapidement devenue l'une des actrices préférées des spectateurs, elle se retrouve très demandée par les producteurs pour de nouveaux projets, par les marques pour diverses collaborations, mais également par les médias qui souhaitent à tout prix décrocher des interviews. Or, comme elle l'a confié auprès de Star News, cette fascination soudaine l'a totalement perturbée et déréglée.

"Quand je suis allée aux USA, je n'avais jamais le temps de manger, a-t-elle confessé. J'ai donc perdu beaucoup de poids." Elle l'a ensuite déploré, "Les vêtements qui m'allaient quand je suis arrivée aux USA pour la première fois sont maintenant beaucoup trop amples". De quoi comprendre que son récent retour en Corée devrait lui permettre de retrouver la forme ? Rien n'est moins sûr. Jung Ho-yeon l'annoncé, son agenda est déjà surbooké jusqu'à février 2022.

Heureusement, la comédienne peut compter sur le soutien de ses fans. Il suffit de faire un tour dans les commentaires sur ses réseaux sociaux pour constater qu'ils sont nombreux à lui envoyer énormément d'amour et même, à lui faire comprendre qu'elle peut se reposer.