Squid Game saison 2 : le créateur donne des indices et tease le côté sombre de Gi-hun

Après La Chronique des Bridgerton, c'est la série sud-coréenne Squid Game qui a tout cassé sur Netflix. Propulsée numéro 1 du top des programmes les plus vus dans le monde entier, elle a battu un nouveau record du nombre de téléspectateurs avec 142 millions de foyers ayant lancé un visionnage de la série en quatre semaines. Un succès qui ne donne cependant pas automatiquement une saison 2 : le créateur avait annoncé une suite dans une interview mais Netflix l'avait calmé.

Hwang Dong-hyeok donne de nouvelles pistes sur la suite de Squid Game

Bien que Netflix n'ait toujours pas officiellement renouvelé Squid Game, le créateur de la série, Hwang Dong-hyeok, a de nouveau évoqué quelques pistes sur la suite du show et des aventures de Gi-hun (Lee Jung-jae). A l'occasion d'un panel avec Entertainment Weekly, le boss du show s'est notamment confié sur ce qui attend le joueur 456 dans la suite, après qu'il a quitté l'avion avec lequel il était censé rejoindre sa fille (il avait déjà expliqué cette scène et répondu à une théorie).

Hwang Dong-hyeok prévoit un rôle un peu plus actif pour Gi-hun qui, dans la saison 1, s'est quand même laissé pas mal porter par les autres personnages (il a même remporté le jeu grâce au sacrifice de Sang-woo). "Dans la série, son humanité est montrée de façon très passive. Je pense que dans la saison 2, ce qu'il a appris dans les jeux et ce qu'il a vécu, il va s'en servir d'une façon plus active" a expliqué le créateur de la série. Gi-hun va-t-il se confronter aux créateurs du jeu et tenter de les démanteler ?

Gi-hun va-t-il devenir méchant ?

Dans cette interview, Hwang Dong-hyeok tease aussi un possible changement de Gi-hun...vers le côté obscur. Comme le rappelle le boss de la série, le leader du jeu (joué par Lee Byung-hun) a été gagnant du Squid Game et est devenu son chef. Alors pourquoi pas une intrigue similaire pour Gi-hun ? "Certains finissent Jedi, d'autres deviennent Dark Vador. Je pense que peut-être que Gi-hun a traversé un moment où il va se poser cette question" a-t-il confié.

En attendant de savoir si Squid Game aura bien une saison 2, découvrez nos théories sur la suite de la série.