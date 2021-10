Squid Game : le créateur explique la fin et reparle de la saison 2

Pour l'instant, Netflix n'a toujours pas renouvelé Squid Game pour une saison 2 mais vu le succès de la série dans le monde entier, on se doute que la plateforme va tout faire pour lui donner une suite. Pourtant, le créateur n'est pas ultra chaud pour de nouveaux épisodes : s'il est conscient que des histoires peuvent continuer, il a aussi avoué ne pas avoir d'idées concrètes pour le moment. Car, en fait, Hwang Dong-hyuk pensait que Squid Game n'aurait qu'une saison. Oui, même avec cette fin.

Ce que signifie la fin de Squid Game selon Hwang Dong-hyuk

Dans la dernière scène de Squid Game, Gi-hun (Lee Jung-jae) et sa nouvelle couleur de cheveux, quittait l'avion dans lequel il allait embarquer. Cette fin laisse en tout cas la porte grande ouverte à une saison 2 mais ce n'était pas vraiment l'intention du créateur de la série. Dans une interview donnée à The Hollywood Reporter, Hwang Dong-hyuk confie qu'il pensait en réalité terminer la série sur cette scène. "Je pensais que ce serait une bonne fin pour l'histoire. La saison 1 se termine avec Gi-hu qui se retourne et ne part pas aux Etats-Unis. Et c'est ma façon de dire qu'il ne faut pas se laisser emporter par cette compétition qui règne dans la société mais qu'il faut penser à ceux qui ont créé le système et se demander si on a le potentiel de se retourner et de faire face. Cela ne signifie pas nécessairement que Gi-hun se tourne pour se venger. (...) J'ai pensé que ce serait une façon simple et un peu ambigüe de terminer l'histoire de Gi-hun."

3 pistes pour la saison 2

Suite au succès de la série qui a été vue par plus de 111 millions de foyers en seulement quelques semaines, Hwang Dong-huyk a finalement été un peu forcé de penser à la suite. Il s'est déjà confié sur les histoires qu'il souhaite explorer et en reparle dans cette interview. En plus du Leader et de son frère policier (Wi Ha-joon qui l'incarne a évoqué la "mort" du personnage), Hwang Dong-hyuk a évidemment d'autres idées. "On pourrait aussi raconter l'histoire du recruteur qui joue au ddakji avec Gi-hun et lui donne la carte" a-t-il expliqué. Et évidemment, Gi-hun pourrait bien revenir. "Nous pourrions explorer son histoire alors qu'il tente d'en savoir plus sur les gens qui ont créé les jeux" confie le créateur qui affirme aussi ne pas avoir de plans fixes pour le moment. "Je peux simplement vous dire qu'il y a beaucoup de possibilités pour des intrigues dans une saison 2" a-t-il conclu.