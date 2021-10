Squid Game saison 1 : ce personnage est-il réellement mort ? Son interprète répond

Hwang Jun-ho, mort ou vivant ?

Le dernier épisode de la saison 1 de Squid Game semble parfaitement conclure toutes les histoires : Seong Gi-hun remporte la partie, Oh Il-nam révèle en être l'organisateur, le frère de Kang Sae-byeok est récupéré... Néanmoins, c'est vite oublier une autre intrigue très importante. Laquelle ? Celle entourant Hwang Jun-ho, l'inspecteur de police.

La dernière fois que l'on a vu le personnage joué par Wi Ha-Joon - qui était là pour enquêter sur la disparition de son frère et les coulisses macabres de cette organisation, il se faisait arrêter et tirer dessus par le maître du jeu. Le twist ? Ce dernier n'était autre que son frère, visiblement perturbé par ces retrouvailles inattendues. Aussi, face à cette révélation, on peut désormais légitimement douter de la mort réelle du policier. Et ce n'est pas le fait que Hwang Jun-ho a simplement reçu une balle dans l'épaule (et non le coeur) et que son corps n'a jamais été montré qui calmera nos suspicions et nos théories sur une possible saison 2 de Squid Game.

Wi Ha-Joon espère voir son personnage revenir

Mais au fait, qu'en pense Wi Ha-Joon ? Interrogé à ce sujet par Deadline, le comédien a lui-même confessé être le premier à vouloir voir son personnage revenir dans une possible saison 2, "Je meurs d'envie de savoir ce qui lui est arrivé. Je veux le voir revenir en vie, retrouver son frère et lui poser une tonne de questions !" Une déclaration loin d'être anodine, puisque celle-ci confirme tout simplement que personne ne lui a indiqué lors du tournage si Hwang Jun-ho trouvait réellement la mort lors de cette séquence. Un détail pourtant crucial.

De fait, face à cette porte qui est donc ouverte concernant son retour et aux nombreuses possibilités scénaristiques, l'acteur n'a pas caché avoir beaucoup d'espoir en cas de suite, "En tant que frère, je tenterais de le comprendre. En tant que détective, je voudrais explorer tous les secrets derrière ce jeu. J'espère vraiment voir Jun-ho revenir en vie afin de s'attaquer à ces questions. J'aimerais voir un peu plus de ce côté amour fraternel être exploité au sein de leur relation".

On croise les doigts pour que son message soit entendu. En attendant, on vous invite à revoir la saison 1 pour y découvrir tous les indices sur le déroulé de la série cachés à l'écran...