Squid Game saison 2 : le créateur donne des pistes sur la suite

En 9 épisodes, Squid Game a scotché les abonnés de Netflix. La série à la Alice in Borderland (qui est d'ailleurs aussi remontée dans le top Netflix) pourrait bien devenir le plus gros succès de l'histoire de la plateforme et fait le buzz jusque sur les réseaux sociaux (comme avec la recette du gâteau de l'épisode 3). Mais si vous avez terminé la série, vous vous demandez peut-être si une saison 2 est prévue. La fin est en tout cas 100% ouverte pour une suite : dans l'ultime épisode, Gi-hun (Lee Jung-jae) est le gagnant du jeu après le sacrifice de Sang-woo (Park Hae-soo). Mais, un an plus tard, il découvre que le vieil homme (Yeong-Su oh) était en fait l'un des organisateurs du jeu. Plutôt que d'aller rejoindre sa fille aux Etats-Unis, il quittait l'avion dans lequel il était censé embarquer.

Hwang Dong-hyeok, le créateur de Squid Game, a d'abord expliqué qu'il n'avait pas de plan concret pour une saison 2 de la série. "Je n'ai pas de plans bien développés pour une saison 2 de Squid Game. C'est assez fatigant rien que d'y penser" avait-il expliqué à Variety. De son côté, Netflix a annoncé être en discussion avec Hwang Dong-hyeok pour organiser la suite.

Cette intrigue que le créateur de Squid Game veut explorer dans la suite

Même si une saison 2 de Squid Game n'est pas encore 100% assurée, Hwang Dong-hyeok a eu un peu le temps de réfléchir et vient de dévoiler l'une des intrigues qu'il souhaite explorer dans la possible suite. De quoi s'agit-il ? De l'histoire du leader du jeu qui n'est autre que le frère du policier, Hwang Jun-ho (Wi Ha-joon), et lui-même ancien policier.