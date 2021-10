Squid Game : une saison 2 à venir ? Netflix répond (et ne dit pas totalement oui)

Des jeux mortels, du sang, des trahisons et des personnages attachants. En 9 épisodes, Squid Game a conquis le monde entier, à tel point que même la recette du jeu de l'épisode 3 fait le buzz sur le web et les réseaux comme TikTok. La série est numéro 1 du top Netflix en France mais aussi dans le monde entier. On peut donc se dire qu'une saison 2 devrait bien être au programme. Mais qu'en pense Netflix ?

Netflix sème le doute sur une saison 2 de Squid Game

Pour l'instant, Netflix ne semble pas avoir pris de décision pour une suite de Squid Game. Interrogée par Vulture, la responsable des séries de la plateforme, Bela Bajaria, a évoqué une saison 2... et précisé que rien n'était fait. "Rien de concert n'a été décidé pour une saison 2" a-t-elle déclaré, ajoutant que la décision de faire ou non une suite dépendait de l'emploi du temps et des envies du créateur, Hwang Dong-hyeok. "Il travaille sur un film et d'autres projets. Nous essayons de trouver une bonne structure pour lui" a confié la patronne des séries de la plateforme.

Nous vous l'avions dévoilé parmi les secrets de Squid Game, le créateur de la série a travaillé pendant plus de 10 ans pour faire naître les personnages et a écrit seul les scénarios et réalisé seul les épisodes. "Je n'ai pas de plans bien développés pour une saison 2 de Squid Game. C'est assez fatigant rien que d'y penser. Mais si je devais le faire, je ne le ferais certainement pas seul. J'envisagerais d'utiliser une salle avec des auteurs et je voudrais plusieurs réalisateurs expérimentés" avait-il confié à Variety récemment. La porte n'est donc pas fermée pour une suite. En attendant de savoir si Squid Game aura bien une saison 2, vous pouvez toujours retrouver nos théories sur la suite de la série ainsi que notre zoom sur HoYeon Jung qui incarne la joueuse 67 dans le show.