HoYeon Jung (Sae-byeok / n°67 dans Squid Game) : 5 choses à savoir sur l'actrice coréenne

Dans Squid Game qui est disponible sur Netflix, plusieurs personnages ont ému les fans comme par exemple Ali joué par Anupam Tripathi ou bien Sae-byeok, une jeune nord-coréenne réfugiée en Corée du Sud connue aussi sous le numéro 67 (découvrez notre zoom sur les acteurs de Squid Game). Un personnage important dans les épisodes de la série dont on vous a dévoilé 6 secrets bien gardés. Mais saviez-vous que HoYeon Jung qui l'interprète n'avait jamais tourné devant une caméra auparavant ?

1. Elle est mannequin

Ce n'est pas du tout pour ses talents d'actrice que HoYeon Jung est connue en Corée du Sud (on vous en parle plus bas). L'interprète de Sae-byeok est en fait une célèbre mannequin. Elle a débuté sa carrière à 16 ans, sans agent, avant d'être signée. Elle est apparue dans l'émission Korea's Next Top Model et a posé pour de nombreuses publications comme Vogue. En 2016, elle fait ses débuts sur la scène internationale en défilant pour Louis Vuitton puis collectionne les défilés pour les plus grandes marques comme Marc Jacobs, Chanel, Miu Miu et beaucoup d'autres. On a aussi pu la voir dans des publicités pour Chanel, Hermès, Sephora ou encore Gap.