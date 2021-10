Squid Game : 6 secrets sur la série coréenne qui cartonne sur Netflix

Pour l'instant, on ne sait pas si Squid Game aura une saison 2. Le réalisateur a évoqué la possible suite de la série et, chez PRBK, on a déjà nos théories sur ce qui pourrait se passer dans la saison 2 de Squid Game. Vu le succès énorme du show coréen, on imagine que Netflix devrait renouveler la série prochainement. Une popularité qui rend fière toute l'équipe de Squid Game, à commencer par son créateur, Hwang Dong-hyuk. Saviez-vous que ce dernier avait mis plus de 10 ans à créer le show ? Découvrez les secrets de Squid Game :

1. Le créateur a travaillé plus de 10 ans sur la série (et a tout écrit et réalisé en solo)

Composée de 9 épisodes, la saison 1 de Squid Game a été un travail de (très) longue haleine pour Hwang Dong-hyeok, le créateur. Ce dernier a eu l'idée de la série en 2008, soit il y a 13 ans ! Coïncidence (ou pas), le créateur était lui aussi en galère à l'époque : il a expliqué au Wall Street Journal qu'il vivait avec sa mère et sa grand-mère lorsqu'il a eu l'idée de la série. Ruiné, il a même dû arrêter l'écriture car il a dû vendre son ordinateur pour avoir un peu d'argent. C'est à partir de 2009 qu'il a commencé à écrire le scénario de ce qui deviendra l'un des plus grands succès de Netflix. "L'idée derrière ce projet était très expérimentale. Je n'arrêtais pas de me demander si le public trouverait ça convaincant de suivre des personnages qui risquent leur vie avec des jeux pour enfants" a-t-il confié au Korea Times. Hwang Dong-hyeok a d'abord présenté son projet à plusieurs chaînes coréennes qui ont refusé l'idée... jusqu'à tomber sur Netflix.

Et, double réussite, Hwang Dong-hyeok a travaillé sur Squid Game seul : il a lui-même écrit et réalisé tous les épisodes. Une chose très compliquée à vivre pour lui. "Au début, je buvais la moitié d'une bouteille de Soju (une liqueur coréenne ndlr) pour que la créativité arrive. Je ne peux plus faire ça ! (...) Ça m'a pris six mois pour écrire et réécrire les deux premiers épisodes" a-t-il expliqué à Variety.