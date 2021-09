Braqueurs saison 2 : une suite possible ? Le créateur l'espère et le scénariste a "plein d'idées"

Braqueurs saison 2 : y aura-t-il une suite ? Le créateur de la série Netflix répond

Alors que Netflix a commandé une saison 2 pour Young Royals, une saison 2 pour Outer Banks ou encore une saison 2 pour Sky Rojo, y aura-t-il aussi une saison 2 pour Braqueurs ? Le film Braqueurs, sorti en 2016, a été adapté en série par le réalisateur original, Julien Leclercq. Une série avec Sami Bouajila qui a repris le premier rôle et qui est entouré par Tracy Gotoas, Samuel Jouy, Sofia Lesaffre, Salim Kechiouche, Bakary Diombera, Nabiha Akkari ou encore Kevin Mischel. Alors que la saison 1 de Braqueurs est dans le top 10 Netflix, y aura-t-il une saison 2 ?

A la question du Parisien "Vous avez déjà pensé à une saison 2 ?", Julien Leclercq a répondu : "À votre avis, vu la dernière image du dernier épisode ?". Donc oui, le réal du film et créateur de la série pense bel et bien à une suite vu le final de la saison 1 de Braqueurs. Il a d'ailleurs de nouveau évoqué une possible suite à Première : "Compte tenu de la manière dont on a choisi de terminer la saison 1, vous pensez vraiment que Hamid et moi, on a envie de terminer cette histoire là-dessus ?".

"On a plein d'idées", "on réfléchit à ça"

Alors que le créateur de Squid Game espère aussi une saison 2 (la saison 1 de la série sud-coréenne est aussi dans le top 10 Netflix), le showrunner de Braqueurs voudrait donc également une saison 2 pour Braqueurs. Et il n'est pas le seul. Hamid Hlioua, scénariste de la série Braqueurs, voudrait également que Netflix commande une saison 2. Surtout qu'il a déjà plusieurs pistes pour une éventuelle suite. "On a plein d'idées. Beaucoup de choses sont possibles. On réfléchit à ça..." a-t-il avoué à Première.