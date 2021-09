Braqueurs : faut-il regarder la nouvelle série française de Netflix ? Notre avis sans spoiler

Le mois de septembre continue avec de belles surprises sur Netflix. Les abonnés ont déjà pu mater la saison 5 partie 1 de La Casa de Papel, la saison 6 de Lucifer ou encore la saison 3 de Sex Education. Et ce vendredi 23 septembre, 2 grosses séries sont dispos sur la plateforme de streaming : la série US Sermons de minuit (Midnight Mass en VO) et la série française Braqueurs. Eh oui, il y avait Braqueurs le film, sorti en 2016, voilà maintenant Braqueurs la série. L'histoire est différente, mais toujours réalisée par Julien Leclercq et avec Sami Bouajila dans le rôle principal. Une série pleine d'action, qui nous plonge dans le milieu de la drogue.

Les infos

Créée par Julien Leclercq (Braqueurs le film, La Terre et le sang et Sentinelle sur Netflix, Lukas, Gibraltar, L'Assaut), Hamid Hlioua (La Révolution sur Netflix, Cannabis, The Eddy).

Avec au casting Sami Bouajila, Tracy Gotoas, Samuel Jouy, Sofia Lesaffre, Salim Kechiouche, Bakary Diombera, Nabiha Akkari, Kevin Mischel.

6 épisodes d'environ 45 min.

Dispo sur Netflix en intégralité ce vendredi 24 septembre 2021 à 9h01.

Le pitch

La nièce d'un expert des braquages est kidnappée par un baron de la drogue, après qu'elle a volé de la came. Son oncle va alors tenté de la sauver et de protéger sa famille avec son équipe de pros, mais aussi en s'alliant à la petite amie de sa nièce et à sa bande de potes. Ce qui va tous les entraîner dans une guerre de territoire violente et sans merci.

Notre avis sur Braqueurs

Braqueurs nous emmène dans le milieu de la drogue, entre violences, sexe et règlements de comptes. Liana (Tracy Gotoas) et Shaïnez (Sofia Lesaffre) sont 2 ados amoureuses qui volent des clients d'un hôtel de luxe. Ainsi, elles espèrent profiter de la vie ensemble avec l'agent accumulé. Sauf que pendant un vol, elles embarquent de la drogue. Un baron de la drogue à qui appartient la came kidnappe Shaïnez. Sauf que cette dernière est la nièce de Mehdi, un braqueur connu pour ses gros coups. Alors forcément, il va s'allier avec la petite amie de sa nièce et commencer à essayer de la retrouver. Une mission qui s'avèrera très dangereuse...

Ce qu'on adore dans cette série, c'est que dès les premières minutes, on est vraiment plongé dans l'histoire. Vengeance, drogue, braquage, guns, violence, guerre de clans... Tout est réuni pour que Braqueurs plaise aux fans d'action. Vous allez kiffer, aussi bien pour l'ambiance sous haute tension, que le langage cash, les bagarres et les scènes d'action spectaculaires dès le premier épisode. En plus, les scènes s'enchaînent à toute allure, on a pas le temps de s'ennuyer. On ne voit vraiment pas le temps passer ! La tension est palpable tout du long et le ton monte crescendo au fil des épisodes de cette saison 1.