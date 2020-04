Samy Seghir de Neuilly sa mère à La Terre et le Sang, retour sur son évolution

Deux ans après la sortie, inattendue, de Neuilly sa mère, sa mère !, la suite de Neuilly sa mère, Samy Seghir est de retour sur Netflix dans La Terre et le Sang réalisé par Julien Leclercq. Un film plus adulte et plus dark qui est l'occasion parfait pour faire un retour sur l'évolution de l'acteur depuis ses débuts dans... Michou d'Auber en 2006.

Le film Neuilly sa mère lui a au moins permis de se faire connaître du grand public, mais souveniez-vous que la carrière de Samy Seghir a commencé avec Michou d'Auber aux côtés de Gérard Depardieu et Nathalie Baye ? "J'avais à peine 10 ans. Et ma mère a trouvé une annonce dans le journal de ma ville (Auberviliers). J'ai envoyé ma photo, et j'ai participé au long processus de casting. On n'y croyait pas trop mais finalement j'ai été pris", a-t-il expliqué à Rapunchline. Samy Seghir a ensuite enchaîné avec Big City, Neuilly sa mère, Beur sur la ville, Les Petits Princes, En solitaire avec François Cluzet, À toute épreuve avec La Fouine, Neuilly sa mère, sa mère pour arriver en 2020 sur Netflix ! Retour sur son évolution en photo. Michou d'Auber (2006)

