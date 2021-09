QUIZ Lucifer : as-tu bien suivi la saison 6 ?

La saison 6 de Lucifer, alias la dernière saison, est dispo sur Netflix. Et depuis, tu as pu mater (voire binge-watcher) le final de la série. Tu sais enfin comment se termine la fin pour Lucifer Morningstar (Tom Ellis) et Chloé Decker (Lauren German). Mais as-tu bien suivi la saison 6 ? Te rappelles-tu de tout ou as-tu déjà zappé des trucs ?