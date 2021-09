Lucifer saison 6 : quelle fin pour la série Netflix ? Découvrez comment ça se termine (SPOILERS)

Amenadiel est devenu Dieu, son fils avec Linda a des ailes d'ange

Lucifer ayant refusé d'être Dieu pour remplacer son père au Paradis, c'est son frère Amenadiel qui est devenu Dieu. Parce que même s'il est devenu policier au début de la saison 6 pour rendre hommage à son ami Dan, il s'est vite rendu compte que ce métier est très difficile. Il préfère aider les gens en devenant Dieu. Et il ne part pas au Paradis pour autant, préférant vivre parmi les humains pour être plus à leur écoute, mais aussi pour rester proche de ses amis et de sa famille. Amenadiel reste donc élever son fils Charlie, avec Linda. Et alors que dans la saison 5, il pensait que son enfant était humain et mortel, Charlie a reçu ses ailes d'ange. Quant à Linda, elle a écrit un livre en secret : Sympathy for the Devil: My Time With Lucifer Morningstar.