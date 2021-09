Lucifer saison 6 : une fin satisfaisante ou frustrante ? Tom Ellis donne son avis

Une fin fidèle à la série ?

L'attente s'apprête à prendre fin. C'est ce vendredi 10 septembre 2021 que Netflix mettra en ligne la saison 6 de Lucifer, qui sera également la dernière de la fiction. A l'heure actuelle, on ne sait pas encore si une happy ending attend nos personnages préférés, mais Tom Ellis l'a confié à EW, il est particulièrement fier de la conclusion imaginée.

"J'espère vraiment que l'on a fait honneur à tout ce que nous avions fait jusqu'à présent, mais j'ai le sentiment que c'est le cas, a déclaré le comédien, soulagé par le fait que l'équipe de la série ne s'est jamais précipitée pour imaginer ces derniers épisodes. Au contraire, cette saison 6 a justement tardé à voir le jour afin de permettre à tout le monde de réfléchir au moindre détail, "On a longuement parlé de la façon dont nous voulions finir la série. Et au meilleur moyen pour y arriver. Et à toutes ces choses".

Tom Ellis fier de la conclusion

Des discussions à la fois longues et intenses pour toutes les personnes concernées, "C'était un moment intéressant, car nous étions tous tellement investis dans ces personnages et cette série que nous avions réellement à coeur de faire les choses biens", qui ont visiblement atteint leur objectif. Si l'acteur a désormais hâte de connaître l'avis du public, il se montre néanmoins déjà heureux de ce qui a pu être fait, "J'ai le sentiment que nous sommes allés là où il fallait, et je crois fermement que nos fans ressentiront la même chose. Je pense que l'on a de quoi être fiers".

Des propos encourageants qui, on l'espère, se vérifieront au visionnage.