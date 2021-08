Lucifer saison 6 : une fin faite pour les fans ? Premières révélations de Tom Ellis et Lauren German

Lancée en 2015 sur la Fox, c'est le vendredi 10 septembre 2021 que Lucifer prendra fin sur Netflix au terme de sa saison 6. Une dernière saison aussi attendue que redoutée par les fans, qui mettra en scène l'arrivée d'une nouvelle ennemie, mais dont la conclusion devrait satisfaire tout le monde. C'est en tout ce cas que viennent d'assurer Tom Ellis et Lauren German à TVLine.

Le ship Chloe / Lucifer sera mis en avant

Ne vous attendez pas au moindre spoilers avant l'heure, mais l'interprète de Lucifer a tout de même confié au site américain, "[cette dernière saison] est un au revoir parfait à nos personnages" qui "tend vers quelque chose de logique qui nous a amenés à ce moment". Difficile de savoir si cela signifie que l'on peut donc espérer une happy ending pour tous, mais les derniers épisodes devraient être cohérents avec tout ce que l'on a pu suivre jusqu'à présent.

De son côté, Lauren German n'a pas hésité à révéler que les fans du ship Deckerstar seront aux anges, avec des épisodes qui se concentreront sur "combien Chloe et Lucifer forment réellement une équipe et combien ils sont là l'un pour l'autre en tant que couple". Oui, là où les scénaristes des séries s'amusent généralement à jouer jusqu'au bout avec le concept du "vont-ils ou non...", ce jeu du chat et de la souris entre deux personnages qui s'aiment, cette saison 6 permettra aux fans de savourer leur relation, "Dans cette dernière saison, nous sommes vraiment dans la même équipe".

Une fin faite pour les fans

Et concernant le final en lui-même, à quoi peut-on s'attendre ? "J'espère que [les fans] vont pleurer, mais que dans le même temps leurs coeurs seront remplis de joie", a confié Tom Ellis, tandis que l'interprète de Chloe a précisé, "Douce-amère est la meilleure façon de décrire la fin." Selon l'actrice, de nombreux twists inattendus devraient surprendre les fans, même si dans l'ensemble "ils auront ce qu'ils veulent voir". De quoi être rassuré et toujours plus hypé.