Lucifer saison 6 : des photos inédites dévoilées par Netflix, (SPOILER) de retour

Sur les photos inédites de la saison 6 de Lucifer, on peut voir que Chloe (Lauren German) est en danger dès le premier épisode. Quant à Maze (Lesley-Ann Brandt) et Eve (Inbar Lavi), en couple, elles sont plus proches que jamais. Ella (Aimee Garcia) semble bien s'entendre avec le détective Carol Corbett (Scott Porter), cela veut-il dire qu'elle va enfin trouver l'amour ? Espérons que ce soit vraiment un mec bien et non un tueur pour une fois...

Un perso important de retour dans la saison 6 de Lucifer, c'est officiel

Mais la photo qui va faire le plus parler, c'est sans doute celle où l'on voit Amenadiel (DB Woodside) et Dan (Kevin Alejandro). Oui, vous avez bien lu ! Alors qu'Amanediel a rejoint la police de Los Angeles comme il le voulait (son uniforme le prouve), son BFF est de retour. Mais comment ? Car pour rappel, Dan a été tué dans la saison 5 partie 2. Le détective est mort et enterré, Lucifer, Chloe, Trixie (la fille de Chloe et Dan), Amenadiel, Linda, Ella et les proches de Dan étaient à ses funérailles. Mais comme l'avait révélé le diable, le gentil policier était en enfers et pas au paradis. On se doutait donc qu'il devait revenir, car le Seigneur des Enfers n'allait pas le laisser là-bas. C'est donc bel et bien confirmé !