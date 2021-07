Lucifer saison 6 : la date de diffusion dévoilée par Netflix, Tom Ellis se confie sur la suite

Lucifer saison 6 : l'ultime saison de la série Netflix avec Tom Ellis (Lucifer Morningstar) a enfin une date de diffusion

C'est officiel, après la saison 5 en 2 parties de Lucifer dispo sur Netflix, on connaît enfin la date de sortie de la saison 6. La plateforme de streaming a dévoilé la date de diffusion de la 6ème et dernière saison de la série avec Tom Ellis. Netflix a aussi dévoilé un teaser vidéo sous forme de récap et l'interprète de Lucifer Morningstar s'est confié sur cette suite et fin.

Sur Instagram, Netflix prévient : "Soyons démoniaques une dernière fois". Une date de diffusion pour la saison 6 qui a été accompagnée d'un teaser vidéo qui fait un bilan des 5 saisons écoulées. A noter que la saison 6 sera composée de 10 épisodes, dont le premier a été dirigé par Kevin Alejandro (Dan). Tom Ellis se confie sur Lucifer dans la saison 6 : "Il a beaucoup grandi et il est encore en train de grandir" Dans le synopsis officiel de la saison 6 de Lucifer, Netflix a écrit : "Ça y est, c'est la dernière saison de Lucifer. Pour de vrai cette fois-ci. Le diable lui-même est devenu Dieu... ou presque. Pourquoi hésite-t-il ? Et alors que le monde commence à se dégrader sans la présence de Dieu, que va-t-il faire ? Rejoignez-nous pour un adieu doux-amer à Lucifer, Chloé, Amenadiel, Maze, Linda, Ella et Dan. Apportez des mouchoirs".

Tom Ellis s'est de son côté confié lors du Comic-Con@Home sur son personnage de diable dans la saison 6. Un anti-héros qui a évolué : "Il a beaucoup grandi et il est encore en train de grandir, mais je pense que c'est cette notion classique de 'attention à ce que vous souhaitez'. Il s'est convaincu de beaucoup de choses dans la saison 5, mais lorsque quelque chose auquel vous pensez se produit réellement, c'est souvent très différent. C'est le genre d'énigme à laquelle Lucifer se trouve confronté dans la saison 6".