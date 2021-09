Sermons de minuit (Midnight Mass) : faut-il regarder la série horrifique de Netflix ?

Le mois de septembre a été très chargé sur Netflix entre la partie 1 de la saison 5 de La Casa de Papel, la saison 6 de Lucifer, la saison 3 de Sex Education ou encore la nouveauté Squid Game. Mais ce n'est pas terminé ! Après les deux saisons de The Haunting qui ont fait trembler les abonnés, la plateforme dévoile le nouveau bébé de Mike Flanagan : Sermons de minuit ou Midnight Mass en VO. Une série profondément personnelle avec laquelle le créateur et réalisateur nous plonge dans une communauté flippante.

Les infos

Créée par Mike Flanagan (The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor)

Avec au casting Kate Siegel, Zach Gilford, Kristin Lehman, Samantha Sloyan, Rahul Kohli, Annabeth Gish, Henry Thomas, Michael Trucco et Hamish Linklater.

7 épisodes d'environ 1h.

Dispo sur Netflix en intégralité ce vendredi 24 septembre 2021 à 9h01.

Le pitch

Après avoir passé plusieurs années en prison suite à un accident mortel, Riley Flynn revient sur son île natale de Crockett Island, isolée en plein milieu de l'océan. L'arrivée d'un nouveau prêtre au sein de la paroisse va coïncider avec des événements mystérieux et miraculeux qui vont tout bouleverser pour les habitants.

Notre avis sur Midnight Mass

On n'a jamais autant aimé trembler que devant The Haunting sur Netflix. En 2018, Mike Flanagan dévoilait The Haunting of Hill House, sa première série. Un véritable succès puisque, dans la foulée, Netflix commandait une saison 2 (sous forme d'anthologie) et signait un accord avec le créateur. Après The Haunting of Bly Manor, c'est donc Midnight Mass ou Sermons de minuit qui débarque sur Netflix. Une série qui, de l'aveu de Mike Flanagan, est certainement l'une de ses oeuvres les plus personnelles.

La série débute avec le drame qui fait basculer la vie de Riley Flynn (Zach Gilford) : sous l'emprise de l'alcool, il a provoqué un accident qui tue une jeune femme. Emprisonné pendant 4 ans suite à ce drame, Riley va tenter de laver ses pêchés en revenant sur Crockett Island, la petite île dont il est originaire. Issu d'une famille catholique, ancien enfant de choeur, Riley se retrouve confronté à sa foi - ou plutôt à son manque de foi. Un personnage en partie inspiré de Mike Flanagan : dans une lettre adressée à la presse, le réalisateur, producteur et scénariste y confie avoir lui-même été enfant de choeur et être sobre depuis trois ans. "Cette série est née des choses qui me font le plus peur (...) les idées qui sont à l'origine de Midnight Mass me terrifient au plus profond de moi" explique-t-il.