Squid Game sur Netflix : zoom sur les acteurs et actrices de la série sud-coréenne qui cartonne

La saison 1 de Squid Game est dans le top 10 Netflix. Il faut dire que cette série sud-coréenne est incroyable ! Elle rappelle un peu les séries de Netflix Alice in Borderland (qui aura une saison 2) et Sweet Home. Beaucoup comparent d'ailleurs aussi Squid Game à Battle Royale et Hunger Games (dont le prequel est en préparation sans scènes de sexe) pour le côté jeu survivor, ou encore à Black Mirror (dont Bandersnatch proposait plusieurs fins) pour le côté futuriste où la technologie surpasse dangereusement l'être humain.

L'histoire ? "Tentés par un prix alléchant en cas de victoire, des centaines de joueurs désargentés acceptent de s'affronter lors de jeux pour enfants aux enjeux mortels". Un série qui mélange jeu mortel, de nombreux personnages différents aux passés divers et rebondissements en pagaille. Mais qui sont les acteurs de Squid Game ? Découvrez vite le casting en photos ! Et apprenez ce que les acteurs et les actrices ont fait d'autre.

Jung-jae Lee (Seong Gi-Hun)

Jung-jae Lee joue Seong Gi-Hun, le rôle principal. Il s'agit d'un homme qui a connu des moments difficiles dans le passé. Il a perdu son emploi et ruiné son mariage. L'acteur est quant à lui très connu pour avoir tourné dans la série politique Chief of Staff, mais aussi dans de nombreux films comme The Housemaid et Memories of War.