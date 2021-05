Hunger Games 4 : pas de scène de sexe dans le film, le réalisateur explique pourquoi

Le dernier volet de la saga Hunger Games est sorti au cinéma en novembre 2015 mais on ne manque jamais une occasion de revoir les films. Depuis quelques semaines, c'est TMC qui diffusait l'intégrale de la saga, l'occasion de vous tester avec notre quiz sur le 1er volet de Hunger Games ou bien de vous dévoiler ce que deviennent les acteurs. Si vous êtes fans, vous vous demandez aussi peut-être pourquoi on ne voit aucune scène de sexe entre les protagonistes Peeta (Josh Hutcherson) et Katniss (Jennifer Lawrence). Une question à laquelle le réalisateur Francis Lawrence avait répondu lors de la sortie du film.

Voici pourquoi il n'y a pas de sexe dans Hunger Games

Si Twilight contenait bien une scène de sexe entre Edward et Bella tout comme la saga Divergente avec Tris et Quatre, ce n'était pas le cas dans Hunger Games, plus précisément dans le dernier volet de la saga. A la fin du film, on peut découvrir que Katniss et Peeta sont devenus parents mais le film en lui-même ne montre pas de scène intime. Un choix délibéré de la part de l'équipe, comme l'avait expliqué le réalisateur Francis Lawrence lors de la sortie du long-métrage il y a six ans.

Evoquant les fans et leur envie de voir une scène de sexe entre Peeta et Katniss, le réalisateur avait confié : "Il n'y avait pas moyen de tourner ça. Ce ne sont pas des films sexuels. Même le côté romantique, personne n'a vraiment le temps de penser à l'amour (...) C'est film sur le réconfort et le traumatisme. [Katniss] n'est pas là à se languir des garçons. Ce n'est pas comme Twilight." avait-il confié. Et d'ajouter : "Je peux comprendre dans ce genre d'histoires mais dans la notre, ça n'avait aucun sens". Les fans déçus peuvent toujours se rabattre sur les fanfictions...