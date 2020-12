Sweet Home : une saison 2 possible pour la série ? Le réalisateur donne des pistes

Les séries asiatiques sont de plus en plus populaires grâce à Netflix. La preuve : on en trouve 2 dans le top des programmes les plus populaires. Alice in Borderland, série japonaise adaptée d'un manga, sera de retour pour une saison 2 qui vient d'être officialisée. Et Sweet Home alors ?

Basée sur un Webtoon qui a été vu plus d'1,2 milliard de fois en Corée, Sweet Home raconte l'histoire de Cha Hyun-soo (Song Kang), un lycéen suicidaire suite à la mort de sa famille dans un accident de voiture. Sa vie va alors être bouleversée quand des incidents étranges vont avoir lieu dans son immeuble : les gens se transforment en monstres qui représentent leurs désirs les plus profonds.

Le réalisateur de Sweet Home parle d'une saison 2

Une saison 2 de Sweet Home n'est pas à exclure si on en croit le réalisateur Lee Eung-bok. Lors de la conférence de presse de la série au milieu du mois de décembre, il a évoqué son processus d'écriture et la possible suite. Son envie principale ? Inclure des monstres du webtoon qu'il n'a pas pu ajouter à la première saison. "Quand nous écrivions, nous avons terminé l'histoire mais il y a des choses que nous sont venues quand nous avions terminé. Si nous avons l'opportunité, nous voudrions introduire des monstres que l'on a pas pu mettre dans la saison 1." a-t-il expliqué.

Pour l'instant, il n'a pas donné plus de détails sur une possible suite mais on peut avoir de l'espoir puisque Netflix a déjà annoncé une saison 2 pour Alice in Borderland.