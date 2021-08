Outer Banks saison 2 : le top 8 des scènes les plus ridicules

1. John B et Sarah en train de danser

Pendant que JJ (Rudy Pankow), Kiara (Madison Bailey) et Pope (Jonathan Daviss) pensaient que John B (Chase Stokes) et Sarah Cameron (Madelyn Cline) étaient morts, les amoureux étaient en vie aux Bahamas. Et dès le début de la saison 2 d'Outer Banks, John B et Sarah ont des petits moments romantiques malgré le fait qu'ils se retrouvent loin de tout et qu'ils sont recherchés par la police. Et il y a une scène en particulier un peu ridicule : celle où John B invite Sarah Cameron à danser devant un coucher de soleil. C'est beau, mais c'est too much. Une séquence vraiment gnangnan.