Outer Banks saison 2 : quelle fin ? Notre résumé si vous avez la flemme de mater les épisodes

Outer Banks saison 2 : un gros twist de fin

Cet article contient des spoilers, alors ne le lisez pas si vous ne voulez pas savoir la fin de la saison 2 d'Outer Banks !

La saison 2 d'Outer Banks est toujours dans le top 10 Netflix depuis sa sortie. Les fans étaient contents de retrouver le casting : Chase Stokes (John B), Madelyn Cline (Sarah Cameron), Madison Bailey (Kiara), Rudy Pankow (J.J.) ou encore Jonathan Daviss (Pope). Mais si vous avez la flemme de regarder tous les épisodes de la saison 2, PRBK peut vous raconter tout ce qui se passe dans l'épisode final. Alors, comment se termine la fin de la saison 2 d'Outer Banks ? Qui récupère l'or et la croix ? Quel couple est toujours ensemble ? Qui est mort et qui est en vie ?

Tout d'abord, Big John (Charles Halford), le père de John B n'est pas mort. C'est le gros twist à la fin de la saison 2 d'Outer Banks, même si beaucoup de fans avait prédit cette théorie. Et surprise, Ward Cameron (Charles Esten) aussi est en vie, il a trafiqué sa fausse mort lors de l'explosion du bateau dans la saison 2. Les pères de John B et Sarah Cameron sont donc bien vivants tous les deux et devraient être dans la saison 3 d'Outer Banks. Mais pas du même côté.

Rafe (Drew Starkey) a volé la croix de Saint-Domingue aux Pogues, puis a trahi Carla Limbrey (Elizabeth Mitchell de Lost) pour garder la croix en or massif. Alors que John B, Sarah, JJ, Kiara et Pope, aidés de Cleo, tentent de reprendre la croix, ils échouent et le trésor reste entre les mains de la famille Cameron. Rafe, Ward et Rose (Caroline Arapoglou) ont donc l'or et la croix à la fin.

Outer Banks saison 2 : quelle fin pour John B, Sarah et les Pogues ?

John B et Sarah Cameron sont de nouveau en couple et in love (comme leurs interprètes Chase Stokes et Madelyn Cline), après un mariage pas légal et une rupture qui n'aura pas duré longtemps. Alors que Sarah avait été droguée et enlevée par sa famille, qu'après son frère Rafe c'est son père Ward qui a essayé de la tuer, elle a été sauvée par John B et finit avec lui sur une île déserte. Et les amoureux ne sont pas seuls sur cette île, John B et Sarah sont avec JJ, Kiara, Pope et Cleo. Et alors que Kiara s'était séparée de Pope, elle est plus proche que jamais de JJ. Les Pogues finissent donc sains et saufs, ensemble sur une île, mais sans la croix et sans l'or. Ce qui promet une envie de revanche pour la possible saison 3.