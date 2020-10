Outer Banks saison 2 : Elizabeth Mitchell (Lost) sera la nouvelle méchante

Que va-t-il se passer dans la saison 2 d'Outer Banks ? Si la diffusion sur Netflix est encore loin, on sait déjà qu'on retrouvera John B et Sarah aux Bahamas, toujours à la recherche du fameux trésor, et que JJ, Kiara et Pope seront toujours à la recherche de leurs potes : "Nous voulons absolument conserver les éléments qui ont fait le sel de la saison 1 : le fun, l'aventure, le mystère et l'amitié", a confié Josh Pate, l'un des créateurs de la série, à The Wrap.

Une ancienne actrice de Lost au casting de Outer Banks saison 2

Mais ce n'est pas tout puisque la bande de jeunes fera aussi la connaissance d'un nouveau personnage : Limbrey, une native de Charleston, "avec un niveau de toxicité et de menace très élevé, sous ses manières apparemment courtoises". Voilà donc la méchante de la saison 2 d'Outer Banks !

Pour interpréter ce rôle récurrent c'est Elizabeth Mitchell qui a été choisie. Vous connaissez sûrement l'actrice pour avoir joué dans les séries Lost (c'était Juliette, vous vous souvenez ?), Dead of Summer, The Expanse, Blindspot et Crossing Lines. En attendant de découvrir Elizabeth Mitchell dans Outer Banks, le tournage continue à Charleston en Caroline du Sud, avec quelques mésaventures avec les habitants de la ville.