Outer Banks saison 2 : la prod forcée de s'excuser et de dédommager des voisins sur le tournage

Le tournage de la saison 2 d'Outer Banks aurait fait trop de bruit

En juillet 2020, Netflix a officiellement confirmé la saison 2 d'Outer Banks. The Post and Courier, journal de Charleston en Caroline du Sud où est tournée la série, a révélé que plusieurs habitants de la ville se sont plaints du bruit. Alors qu'une actrice de la série a une théorie sur la saison 2, impliquant la rupture de John B et Sarah Cameron, le tournage de cette nouvelle saison a débuté fin septembre 2020. "Le casting et l'équipe de tournage ont passé 3 nuits de tournage consécutives à filmer une scène qui impliquait un simulateur de pluie et d'éclairs, en projetant des lumières stroboscopiques sur les fenêtres des maisons et en produisant un bruit qui a tenu les voisins du quartier éveillés toute la nuit" a écrit le média.

Une mère de famille a révélé avoir été réveillée en pleine nuit par "des explosions, des cris, des équipements bruyants et des lumières" qui aurait duré "jusqu'à 5h du matin". Un autre résident à Charleston s'est de son côté plaint que des membres de l'équipe de tournage d'Outer Banks auraient essayé "d'accrocher des fils dans son arbre" du jardin. "Un permis pour un tournage ne devrait pas les autoriser de violer la ville" a-t-il ajouté.

Le créateur de la série s'explique et s'excuse

Jonas Pate, créateur d'Outer Banks, a réagi à toutes ces plaintes en donnant des explications et en s'excusant. D'autant plus qu'il connaît bien le coin, puisque ses parents ont tenu des restaurants à Charleston. Voir que les habitants ont été dérangés par le tournage, "c'est vraiment difficile" a-t-il indiqué, "mais nous faisons de notre mieux pour parler aux gens qui sont déconcertés par cette situation". "Nous n'essayons pas d'être intrusifs ou en mode 'Hollywood' à ce sujet. Nous sommes sensibles aux habitants de Mount Pleasant, donc cela nous semble personnel" a-t-il aussi assuré.

Et Jonas Pate voit très bien quelle séquence du tournage a posé problème aux résidents : "C'était une grande scène avec des éclairs, et c'est assez bouleversant pour tout le monde, donc je comprends que certains des résidents étaient bouleversés". Mais il a aussi rappelé que la plupart des scènes de la saison 2 ont été filmées dans des zones plus isolées de l'île Johns et de l'île James ou encore sur l'eau.

Selon lui, il y aurait eu un manque de communication avec les habitants qui n'étaient pas tous au courant du tournage. Le créateur du show, dans lequel ne jouera pas l'influenceuse Charli D'Amelio, s'est porté responsable si les voisins n'ont pas reçu de tracts pour les prévenir : "Si nous avons oublié quelqu'un, c'est à 100 % notre faute, et nous le corrigerons", "nous en sommes conscients et nous ferons mieux la prochaine fois".

Les personnes de Charleston qui se sont plaintes ont été dédommagées financièrement pour la gêne occasionnée. L'homme qui se plaignait de fils dans son arbre a ainsi reçu 750 dollars. "Nous avons aussi apporté pas mal de travail et avons participé à l'économie locale" a souligné Jonas Pate, et "nous faisons de notre mieux pour être de bons citoyens respectueux".