Outer Banks : la saison 2 officiellement confirmée par Netflix

Netflix enchaîne les bonnes nouvelles en ce mois de juillet 2020. Après avoir dévoilé de nouveaux acteurs présents dans la saison 4 d'Elite, annoncé la "date" de sortie de la saison 3 (la dernière) de Baby, annoncé que le tournage de la saison 5 de La Casa de Papel avait commencé, et dévoilé The Kissing Booth 2, voilà que la plateforme vient de confirmer ce que beaucoup attendaient depuis des mois : Outer Banks aura bel et bien une saison 2 !

Outer Banks renouvelée pour une saison 2 par Netflix !

Alors que la série était dévoilée le 15 avril dernier, les fans s'attachaient vite à la bande de John B (Chase Stokes), Sarah Cameron (Madelyn Cline), JJ (Rudy Pankow), Kiara (Madison Bailey) et Pope (Jonathan Daviss). Si le cliffhanger de la fin de la saison 1 laissait supposer une suite, Netflix n'avait encore rien confirmé jusque là. Pourtant, plusieurs membres de l'équipe évoquaient cette saison 2, à l'instar de Josh Pate, l'un des créateurs, ou de Chase Stokes, qui se voyait déjà tourner aux Bahamas.

Les Pogues sont de retour !

"Nous voulons continuer le mystère, l'amitié et l'aventure qui ont fait la force de la saison 1. Nous nous dirigeons effectivement vers les Bahamas au début de la saison 2. Ce n'est pas une fausse promesse. Mais certains des personnages seront certainement encore dans les Outer Banks. Nous allons continuer à suivre JJ, Kaira et Pope et les développer davantage", déclarait le premier. JJ et Kiara vont-ils se mettre en couple ? Le père de John B est-il toujours vivant ? Autant de questions auxquelles cette saison 2 devrait répondre "prochainement", comme l'a annoncé Netflix.