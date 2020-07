Baby saison 3 : la "date" de sortie et les premières images dévoilées par Netflix

Alors que les vacances scolaires battent leur plein en cette fin du mois de juillet, vous déprimez déjà en pensant à la rentrée de septembre ? Netflix a trouvé la solution pour que vous soyez pressé de voir les vacances d'été se terminer (si, si, on vous assure, c'est possible) : la saison 3 de Baby débarque en septembre sur la plateforme ! "Est-ce qu'on embellit ta journée si on te dit que Baby revient pour une saison finale en septembre ?", écrit Netflix, dévoilant par la même occasion les premières images de cette saison de la série italienne créée par Anna Negri et Andrea De Sica.

La "date" de la saison 3 de Baby (la dernière) dévoilée par Netflix

En revanche, cette bonne nouvelle s'accompagne d'une mauvaise puisque la plateforme rappelle ce sera la dernière saison de la série. Comment va alors se terminer l'histoire de Chiara (Benedetta Porcaroli) et Ludovica (Alice Pagani) ? Si celles qui se prostituent en cachette craignent d'être découvertes, on peut les voir plus solidaires que jamais entre elles. Et pour cause, on se souvient de la fin de la saison 2 : Damiano (Riccardo Mandolini) découvrait le secret de Chiara. Comment va-t-il réagir ? La mère de Ludovica va-t-elle dire à sa fille qu'elle est au courant qu'elle se prostitue ? Pas sûr donc que tout se finisse bien pour les deux lycéennes...