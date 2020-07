Outer Banks saison 2 : JJ et Kiara en couple, un perso vivant (?)... Chase Stokes parle de la suite

Que va-t-il se passer dans la saison 2 d'Outer Banks, qui n'a pas encore été annoncée officiellement par Netflix ? A la fin de la saison 1, John B et Sarah débarquent aux Bahamas pour tenter de retrouver le fameux trésor caché par le père de l'adolescent. La suite de l'histoire devrait donc reprendre à ce moment-là, comme l'a confié l'un des créateurs, Josh Pate, à The Wrap : "nous nous dirigeons vers les Bahamas pour le début de la saison 2, c'est là où nous voulons aller. Ce n'est pas une fausse promesse."

"Une partie de moi croit qu'il est toujours vivant"

Si pour le moment, la suite d'Outer Banks reste un mystère, Chase Stokes, lui, s'imagine déjà tourner aux Bahamas et ce n'est pas pour lui déplaire : "le paysage des Caraïbes est tellement beau et la culture est si dynamique. Passer du temps là-bas pendant une longue période serait un rêve", explique-t-il à Sweet Earth sur Instagram. L'interprète de John B avoue ensuite qu'il aimerait bien que le père de son personnage soit toujours vivant dans la saison 2 : "une partie de moi, en tant que fils, croit que mon père est toujours vivant."

Chase Stokes poursuit : "il est difficile de croire qu'il est vivant, quelque part aux Bahamas, mais je croise les doigts. J'espère que les Bahamas nous offriront tout un tas de nouvelles aventures." Espérons surtout que Netflix renouvellera Outer Banks pour une deuxième saison.

JJ et Kiara en couple ? Chase Stokes répond

Le petit ami de Madelyn Cline (Sarah), dans la vraie vie, répond ensuite à une question que tous les fans se posent : JJ et Kiara peuvent-ils se mettre en couple dans la suite ? "Je pense que Kiara doit s'amuser seule et ne pas être dépendante d'un homme. C'est un personnage fort et Madison Bailey a une personnalité très forte. Elle doit donc prendre du temps pour découvrir qui elle est vraiment, tout comme les garçons. C'est une partie importante à montrer aux spectateurs", confie Chase Stokes. Madison Bailey et Rudy Pankow ont eux aussi donné leur avis à ce sujet.