Outer Banks saison 2 : Charli D'Amelio au casting ? Chase Stokes fracasse la rumeur

Trois personnages absents ?

Une autre question démange les fans d'Outer Banks : Kiara, JJ et Pope seront-ils absents dans la possible saison 2 ? Allons-nous quand même les revoir même si John B et Sarah sont aux Bahamas ? Rassurez-vous, la réponse est oui : "Nous allons continuer à suivre JJ, Kaira et Pope et les développer davantage. Je ne sais pas encore comment précisément. Le mystère va prendre de l'ampleur et les frontières vont s'éloigner, mais ça ne se fera pas sans eux", a expliqué Josh Pate, le co-créateur, à The Wrap.