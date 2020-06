Charli D'Amelio : son compte secret TikTok atteint 1 million d'abonnés en 24h !

Charli D'Amelio : son compte secret TikTok atteint 1 million de followers en 24h

Charli D'Amelio est sans aucun doute LA queen de TikTok ! Elle est d'ailleurs devenue la star la plus suivie sur la plateforme avec ses 65,1 millions d'abonnés et tout ça en un an. Son parcours est assez bluffant et sachez que vous n'avez pas fini d'entendre parler de l'influenceuse, d'autant plus qu'elle a dévoilé son compte TikTok secret, qui a atteint 1 d'abonnés en 24h seulement. La pro de la danse risque bien de faire de l'ombre à Kylie Jenner...

Le secret de ses TikTok Chaque vidéo de Charli D'Amelio postée sur TikTok atteint en général les 30 millions de vues, voire les 70 millions. Oui, c'est énorme ! Quel est son secret pour réussir sur l'appli ? La spontanéité : "Il n'y a aucune planification. Le truc à propos de créér un TikTok est qu'à chaque fois que vous vous lancez, il faut que les idées viennent", a confié l'étoile montante du moment en interview avec The Guardian. Il faut donc y aller en mode yolo !