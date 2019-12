Léa Elui et Hunter Rowland : nouvelle rupture pour le couple ?

Entre Léa Elui et Hunter Rowland, c'est les montagnes russes. Après avoir eu un "coup de foudre comme au cinéma" pour l'influenceur dont elle se montrait très amoureuse, Léa apprenait leur rupture en juin dernier sur Twitter : "Je ne savais pas que j'étais célibataire avant d'avoir été sur Twitter", avouait-elle. Malgré cela, les deux ex finissaient par se réconcilier en juillet dernier.

Après avoir été aperçues ensemble, elle avait partagé une vidéo d'eux deux le 23 août. Début septembre, celle qui fait partie du top 10 des influenceurs les plus suivis en France en 2019 ne laissait plus aucune place au doute en partageant en story Instagram une photo d'elle en train d'embrasser l'Américain, précisant qu'il était "à elle".

Nouvelle rupture pour Léa Elui et Hunter Rowland ?

Mais voilà que des nouvelles rumeurs de rupture agitent les réseaux sociaux depuis quelques jours. Non seulement les deux stars se sont très récemment unfollow sur Instagram, mais elles ont supprimé toutes leurs photos ensemble. De plus, chacun semble mettre des légendes visées à leurs posts Instagram, du genre "Prends le risque ou perds ta chance", "J'aurais aimé que tu sois là" ou "Bébé, la meilleure part de moi-même, c'est toi". Reste à savoir si cette nouvelle rupture est définitive ou si les deux ex vont se réconcilier...