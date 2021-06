Outer Banks saison 2 : Netflix annonce la date de sortie et dévoile la bande-annonce

Ça fait déjà plus d'un an qu'on l'attend mais il faudra patienter encore un peu. La saison 1 de Outer Banks a été mise en ligne en avril 2020 et ce n'est qu'en juillet de la même année que Netflix a confirmé la saison 2 des aventures des Pogues. Le tournage a débuté en septembre 2020 et s'est terminé en avril 2021, il est donc bientôt temps de retrouver John B, Sarah et les autres.

Outer Banks revient le...

Sortez vos agendas, la saison 2 de Outer Banks arrive bien cet été, précisément le 30 juillet prochain sur Netflix ! De quoi nous occuper en cette période estivale. Ce n'est d'ailleurs pas la seule qui reviendra puisqu'on pourra aussi retrouver en juillet la saison 2 de Mes premières fois, la saison 2 de Mortel ou encore la série d'animation Resident Evil : Infinite Darkness. Bref, on ne risque pas de s'ennuyer !

Une saison 2 toujours explosive

A la fin de la saison 1, John B. et Sarah (joués par Chase Stokes et Madelyn Cline qui sont en couple dans la vie) survivaient à une tempête et débarquaient aux Bahamas. Mais comme le montre la bande-annonce de la saison 2, leurs amis Kiara (Madison Bailey), JJ (Rudy Pankow) et Pope (Jonathan Daviss) seront persuadés qu'ils sont morts. On imagine que John B et Sarah vont partir à la recherche du trésor... et rencontrer quelques ennuis en cours de route. "Cette saison 2 va tester nos héros comme jamais. Nous avons fait encore plus de tout ce que les fans ont adoré dans la saison 1 : plus de mystère, plus d'amour, encore plus d'enjeux." ont teasé les créateurs. En attendant les épisodes, vous pouvez toujours découvrir nos théories sur la saison 2 de Outer Banks.