Mortel saison 2 : la suite se dévoile dans une bande-annonce mortelle !

La bande-annonce de Mortel saison 2 dévoilée

Après un tournage compliqué à cause de la crise sanitaire, la saison 2 de Mortel est officiellement bouclée et prête à être diffusée, mais encore un peu de patience car elle n'arrive pas avant quelques mois. Pour que l'attente paraisse moins longue, Netflix dévoile la première bande-annonce qui nous donne pas mal d'infos sur la suite. On apprend notamment que Reda (Sami Outalbali) est bel et bien de retour, mais cette bonne nouvelle n'en est finalement pas vraiment une pour Sofiane, Victor et Luisa puisqu'elle leur réserve encore plus de problèmes.

Déjà, ils vont rapidement se rendre compte que Obé prend le contrôle du corps de Reda la nuit afin de recruter des élèves du lycée pour construire une armée diabolique. Les trois amis n'auront alors pas d'autres choix que d'univers leur force et leurs pouvoirs pour vaincre le dieu vaudou. La bande-annonce de Mortel saison 2 nous révèle aussi que Luisa et Victor sont toujours en couple depuis la sortie de l'adolescente de l'hôpital psychiatrique. Leur relation est d'ailleurs encore plus passionnelle.

Le casting !

Au casting de la suite, on retrouve Carl Malapa (Sofiane), Manon Bresch (Luisa), Nemo Schiffman (Victor), Sami Outalbali (Reda), vu aussi dans Sex Education saison 2), Corentin Fila (Obé), Léa Léviant (Mélanie), Marvin Dubart (Bastien) ou encore Firmine Richard (Elizabeth). Rendez-vous le 2 juillet 2021 sur Netflix pour la saison 2 de Mortel !