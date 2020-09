Resident Evil - Infinite Darkness : teaser flippant de la série de Netflix adaptée des jeux vidéo

Qui a dit que les séries d'animation étaient faites pour les enfants ? Certainement pas Netflix. Alors que la plateforme nous a habitué ces dernières années à des comédies souvent trash (Paradise Police, Big Mouth, Hoops...), elle va prochainement se lancer dans l'horreur. Et pour ça, quoi de mieux qu'un petit détour dans l'univers de Resident Evil ?

Resident Evil prêt à faire trembler Netflix

Cet été, le site de streaming a en effet annoncé la production d'une série animée intitulée Resident Evil : Infinite Darkness, adaptée directement de la célèbre saga de jeux vidéo signée Capcom. A l'heure actuelle, peu d'informations sont connues sur ce projet, mais les rares révélations sont déjà encourageantes.

Premièrement, Claire Redflied et Leon S. Kennedy - deux héros bien connus des joueurs, seront au centre de cette histoire et se retrouveront piégés dans une ville victime du fameux virus de zombies. Deuxièmement, l'ambiance sera incroyablement fidèle à celle des jeux vidéo. On peut le découvrir à travers un premier teaser, les jeux d'ombre angoissants, les bruitages surprenants, le silence inquiétant ou encore les créatures effrayantes... tous ces terribles ingrédients seront présents pour nous hanter durant des nuits entières. Bref, les fans du genre ne devraient pas être déçus !

Resident Evil : Infinite Darkness débarquera en 2021 sur Netflix et nos cauchemars en tremblent déjà.